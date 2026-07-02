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Na planie Odysei doszło do sytuacji, która wcześniej wydarzyła się raz i... skończyła się Oscarem dla Heatha Ledgera

Jakub Piwoński
2026/07/02 19:30
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Christopher Nolan nie widział czegoś takiego od czasów Jokera. Sam to przyznał.

Kampania promocyjna Odysei nabiera rozpędu, a do sieci trafiają kolejne zakulisowe informacje o nowym filmie Christophera Nolana. Jedna z nich szczególnie przyciągnęła uwagę fanów reżysera. Okazuje się, że na planie doszło do wydarzenia, którego ekipa nie doświadczyła od czasów pracy nad Mrocznym Rycerzem.

Samantha Morton
Samantha Morton

Pierwsza oklaski na planie filmu Nolana od 18 lat

Producentka filmu Emma Thomas ujawniła w rozmowie z magazynem Empire, że po zakończeniu jednej ze scen Samantha Morton została nagrodzona owacją na stojąco przez członków obsady i ekipy filmowej.

Kiedy skończyła swoją scenę, obsada i ekipa nagrodziły ją brawami. Czegoś takiego nie widzieliśmy od czasów Heatha Ledgera na planie Mrocznego Rycerza – zdradziła Thomas.

To wyjątkowe porównanie, ponieważ właśnie występ Ledgera jako Jokera uchodzi za jedną z najwybitniejszych kreacji w historii kina superbohaterskiego. Aktor pośmiertnie otrzymał za tę rolę Oscara, a jego interpretacja złoczyńcy do dziś uznawana jest za niedościgniony wzór.

Sam Christopher Nolan przyznał, że od dawna marzył o współpracy z Samanthą Morton. Reżyser zdradził, że od początku pisał postać Kirke właśnie z myślą o niej i był zachwycony, gdy aktorka zgodziła się dołączyć do obsady.

GramTV przedstawia:

Choć trudno na razie wyrokować o oscarowych szansach Odysei, podobne relacje tylko podsycają oczekiwania wobec filmu. Produkcja już teraz zapowiadana jest jako jedno z największych kinowych wydarzeń roku, a w obsadzie znaleźli się między innymi Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron i właśnie Samantha Morton.

Odyseja będzie nową ekranizacją słynnego eposu Homera. Film opowie o pełnej niebezpieczeństw podróży Odyseusza do rodzinnej Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Christopher Nolan, a światowa premiera produkcji została zaplanowana na 17 lipca 2027 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/it-took-18-years-but-1-unexpected-christopher-nolan-actor-has-managed-a-dark-knight-feat-ledgers-joker-achieved/

Tagi:

Popkultura
Joker
Christopher Nolan
reżyser
Heath Ledger
Oscary
aktorka
premiera filmu
rola w filmie
Samantha Morton
Odyseja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
9
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 09:16

Nie wiem skąd ten sceptycyzm u Was. PRZECIEŻ KLASKALI!

Headbangerr
Gramowicz
Wczoraj 08:39
Silverburg napisał:

"Ai", czyli czysty szajs.

Czyli poziom jak najbardziej odpowiedni XD

wolff01
Gramowicz
Wczoraj 08:29
Silverburg napisał:

"Ai", czyli czysty szajs.

Headbangerr napisał:

Z Page i Nyongo? Czyste złoto XD 

A shorty AI z Page to już poziom mistrzowski.

AI to szajs, ale chodzi o sam pomysł - AI tylko pozwala go z wizualizować w stopniu który nie był do tej pory możliwy przy tak niskim nakładzie pracy np. Page w tej kultowej scenie z 300 :P I będzie tego coraz więcej, w końcu tak to spowszednieje, że nikomu już nie bedzie się chciało tego nawet krytykować.

Było nie było memy to też szajs - bierzesz jakiś wielokrotnie wykorzstywany obrazek + czasem doklejasz jakiś generyczny tekst i puszczasz w eter.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112