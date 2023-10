Na jakiej platformie Starfield sprzedaje się najlepiej?

We wrześniu Starfield była najpopularniejszą grą i szybko stała się 7. najlepiej sprzedającą się grą w całym 2023 roku. Co więcej, była to najlepiej sprzedająca się gra na Xboxa i PC.

Niestety wciąż nie ma dokładnych danych dotyczących sprzedaży Starfield. W związku z tym nie wiemy, ile egzemplarzy gry RPG Bethesdy sprzedało się do tej pory. Nie znamy też proporcji sprzedaży na Xboksa i PC.

Starfield najlepiej radzi sobie na PC

W zeszłym miesiącu, dzięki GamesIndustry.biz dowiedzielismy się, jak Starfield radzi sobie ze sprzedażą w Europie. Okazuje się, że najnowsza gra Bethesdy jest piątą najszybciej sprzedającą się w tym roku grą w Europie, ustępując jedynie Dziedzictwu Hogwartu, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i Star Wars Jedi: Ocalały. Oznacza to również, że wyprzedziła takie tytuły jak Final Fantasy XVI i Resident Evil 4.