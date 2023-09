Europejczycy pokochali Starfield. Gra Bethesdy w Top 5

Dzięki GamesIndustry.biz dowiadujemy się, jak Starfield radzi sobie ze sprzedażą w Europie. Okazuje się, że najnowsza gra Bethesdy jest piątą najszybciej sprzedającą się w tym roku grą w Europie, ustępując jedynie Dziedzictwu Hogwartu, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i Star Wars Jedi: Ocalały. Oznacza to również, że wyprzedziła takie tytuły jak Final Fantasy XVI i Resident Evil 4.

Trzeba przyznać, że ten wynik jest imponujący, ale warto też dodać, że liczby te opierają się na egzemplarzach gry faktycznie sprzedanej, a wielu graczy dostało Starfield w ramach subskrypcji Game Pass, która w ogóle nie jest uwzględniona. Oznacza to, że rzeczywista liczba osób, które grają w Starfield, jest znacznie wyższa.

Top 10 w Europie cyfrowe + fizyczne kopie (tydzień kończący się 10 września)

Starfield (Bethesda) NBA 2K23 (2K Games) Titanfall 2 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Need for Speed: Heat (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Hogwarts Legacy (Warner Bros) FIFA 23 (EA) Sid Meier's Civilization 6 (2K Games)

Sprzedaż w pierwszym tygodniu (Europa 2023)