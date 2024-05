Myszka Miki kontra Kubuś Puchatek. Powstaje nowy horror na podstawie bohaterów Disneya

Obok Puchatek: Krew i miód 2, który zebrał świetne oceny w pierwszych recenzjach, a także całego uniwersum nazwanego Poohniverse, w skład którego wejdą makabryczne przygody Bambiego, czy Pinokia, powstaje również inny horror, który wykorzysta postać Kubusia Puchatka. Wytwórnia Untouchables Entertainment we współpracy z iHorror ogłosiło nowy projekt, zatytułowany Mickey vs. Winnie, w którym Myszka Miki z kreskówki Parowiec Willie i miś o małym rozumku będą ze sobą walczyć w krwawej potyczce na śmierć i życie.

Film opowie historię dwóch skazańców z lat dwudziestych XX wieku, którzy uciekają do przeklętego lasu, by zaginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Sto lat później grupa przyjaciół poszukujących mocnych wrażeń nieświadomie zapuszcza się do tego samego lasu. Ich ucieczka do natury przez Airbnb przybiera przerażający obrót, gdy skazańcy mutują w pokręcone wersje Myszki Miki oraz Kubusia Puchatka i pojawiają się, by ich terroryzować. Noc będzie pełna przemocy i krwi, gdy grupa przyjaciół musi podjąć walkę z potwornymi wersjami postaci z ich dzieciństwa.