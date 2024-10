Mroczny zwiastun Exodus z udziałem Matthew McConaughey. Przerażający wróg w próżni kosmosu

Archetype Entertainment podzieliło się nowym zwiastunem nadchodzącej gry Exodus. Tym razem twórcy przybliżyli nieco zagrożenie czyhające w próżni kosmosu – Mara Yama. Celestialne istoty polują na odizolowanych podróżników w opuszczonych regionach kosmosu i są zainteresowane czymś więcej, niż tylko kradzież ładunku. „Chcą umysłów, wspomnień, emocji” – przekazuje nam narrator, Matthew McConaughey.

Mara Yama, przerażające, celestialne istoty, zmienione w potworne formy, są niepodobne do niczego, z czym ludzkość kiedykolwiek miała do czynienia w walce o przetrwanie. Mara Yama żywią się strachem, rozkoszują się okrucieństwem i czerpią przyjemność z agonii swojej ofiary. To nie tylko łowcy - to sadystyczne drapieżniki, które delektują się każdą chwilą psychicznej udręki, jaką zadają. – czytamy na oficjalnej stronie gry.