Mortal Kombat 1: Khaos Reigns na kolejnym zwiastunie. Noob Saibot w akcji

NetherRealm Studios prezentuje kolejną postać z nadchodzącego dodatku do Mortal Kombat 1.

Jako Sub-Zero, Bi-Han był bezwzględnym Wielkim Mistrzem Lin Kuei. Marzył o tym, by uczynić swój klan dominującą siłą w Ziemskim Wymiarze. Ale Bi-Han i jego marzenia zginęły z rąk boskiego Havika z innej linii czasu. Havik ukradł duszę Bi-Hana i użył jej do stworzenia idealnego posługacza: Noob Saibota. Podobnie jak jego twórca, Noob Saibot jest oddany podsycaniu anarchii. Nie spocznie, dopóki wszelkie formy władzy nie zostaną wykorzenione – czytamy na oficjalnej stronie Mortal Kombat 1.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera Mortal Kombat 1: Khaos Reigns zaplanowana jest na 24 września 2024 roku. Dodatek dostępny będzie na PC, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat podstawowej wersji gry, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…