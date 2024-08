Minionki rozrabiają w Wiedźminie 3. Tego nie da się już odzobaczyć

Popularne żółte stworki powróciły w tym roku do kin z nową częścią. Okazuje się, że pojawiły się również na gościnnych występach w przygodach Geralta i Ciri. W poniższym filmie możecie zobaczyć, jak Minionki rozrabiają, ale również pomagają Geraltowi w jego zadaniu, robią maślane oczy do Ciri, czy przeszkadzają cesarzowi Emhyrowi w królestwie Nilfgaardu. Tego po prostu nie da się już odzobaczyć.

Kilka miesięcy temu CD Projekt RED wypuścił narzędzie REDkit do Wiedźmina 3: Dziki Gon , dzięki któremu mogą powstać zaawansowane mody do dziewięcioletnich już przygód Geralta z Rivii. Codziennie powstają nowe projekty, a ostatnio jeden z nich wprowadził do gry system reputacji, dzięki któremu wybory mają większe znaczenie. Tym razem warto pochylić się nad zabawną stroną twórczości fanów Wiedźmina. Doskonale znany twórca filmów, prowadzący na YouTubie kanał eli_handle_b․wav, podzielił się nową parodią, w której do świata łowców potworów zawitały Minionki.

Twórca wideo do stworzenia swojego filmu wykorzystał mody: Absolute Camera, Geralt Doppler Reborn, Teleport via freecam, Injectable camera for The Witcher 3 by Otis_Inf, Console Extentions.