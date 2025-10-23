Zaloguj się lub Zarejestruj

Minęły 2 lata od uratowania przez Amazona anulowanego serialu science fiction, który jest zapomnianym arcydziełem

Radosław Krajewski
2025/10/23 19:00
0
0

To jedna z najlepszych produkcji sci-fi ostatnich lat, o której mało kto słyszał.

Dwa lata temu Amazon Prime Video przywróciło do życia serial, który miał wszystko, by stać się klasykiem współczesnej animacji dla dorosłych, a mimo to pozostał mocno niedoceniony i niezauważony. Pantheon to produkcja, która zaskakuje nie tylko rozmachem wizualnym, lecz przede wszystkim emocjonalną głębią i filozoficzną refleksją nad tym, czym jest człowieczeństwo w erze cyfrowej świadomości.

Pantheon

Pantheon – minęły dwa lata od uratowania przez Prime Video jednego z najlepszych seriali science fiction

Akcja serialu skupia się na nastolatce Maddie Kim, która po śmierci ojca, inżyniera technologicznego giganta, zaczyna otrzymywać wiadomości z nieznanego źródła. Wkrótce odkrywa, że jej ojciec wciąż istnieje, tyle że nie w ciele, lecz jako cyfrowa świadomość w chmurze. Wraz z nią widzowie wchodzą w świat niebezpiecznych eksperymentów, korporacyjnych intryg i moralnych dylematów związanych z przenoszeniem ludzkiego umysłu do wirtualnej rzeczywistości.

Równolegle poznajemy Caspiana Keyesa, młodego geniusza wychowywanego w kontrolowanym środowisku, który nie zdaje sobie sprawy, że jego życie również jest częścią eksperymentu. Jego los splata się z historią Maddie, tworząc wielowymiarową opowieść o nauce, tożsamości i granicach ludzkiej wolności.

GramTV przedstawia:

Pantheon od samego początku zachwyca pomysłem i realizacją. Seria zdobyła 100% od krytyków na Rotten Tomatoes, ale mimo entuzjastycznych recenzji nie zyskała większego rozgłosu. Amazon dostrzegł jej potencjał i postanowił wskrzesić projekt po decyzji o jego anulowaniu. Drugi sezon zadebiutował nieco ponad rok po pierwszy, w październiku 2023 roku wyłącznie w Nowej Zelandii oraz w Australii.

Nieco głośnej o serialu zrobiło się, gdy trafił w listopadzie 2024 roku na Netflixie. Niestety obecnie Pantheon nie jest dostępny w polskiej ofercie platformy.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/2-years-ago-prime-revived-a-canceled-sci-fi-show-that-remains-an-overlooked-masterpiece/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

