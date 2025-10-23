Minęły 2 lata od uratowania przez Amazona anulowanego serialu science fiction, który jest zapomnianym arcydziełem

To jedna z najlepszych produkcji sci-fi ostatnich lat, o której mało kto słyszał.

Dwa lata temu Amazon Prime Video przywróciło do życia serial, który miał wszystko, by stać się klasykiem współczesnej animacji dla dorosłych, a mimo to pozostał mocno niedoceniony i niezauważony. Pantheon to produkcja, która zaskakuje nie tylko rozmachem wizualnym, lecz przede wszystkim emocjonalną głębią i filozoficzną refleksją nad tym, czym jest człowieczeństwo w erze cyfrowej świadomości.

Pantheon – minęły dwa lata od uratowania przez Prime Video jednego z najlepszych seriali science fiction

Akcja serialu skupia się na nastolatce Maddie Kim, która po śmierci ojca, inżyniera technologicznego giganta, zaczyna otrzymywać wiadomości z nieznanego źródła. Wkrótce odkrywa, że jej ojciec wciąż istnieje, tyle że nie w ciele, lecz jako cyfrowa świadomość w chmurze. Wraz z nią widzowie wchodzą w świat niebezpiecznych eksperymentów, korporacyjnych intryg i moralnych dylematów związanych z przenoszeniem ludzkiego umysłu do wirtualnej rzeczywistości.