Miłośnicy modów do Cyberpunk 2077 nie muszą obawiać się najnowszej aktualizacji

Jak wspomnieliśmy powyżej, Cyberpunk 2077 otrzymał nową aktualizację. Deweloperzy przygotowali między innymi ponad 100 opcji personalizacji V, w tym nowe blizny, kolory oczu czy kształty brwi. Dodatkowo gracze mogą liczyć na kolejne sekrety do odkrycia w Night City, a także kompatybilność funkcji CrystalCoat dla dodatkowych marek pojazdów.

Aktualizacja oznacza również, że wcześniejsze modyfikacje nie będą kompatybilne z najnowszą wersją. Miłośnicy modów nie muszą się jednak obawiać – CD Projekt RED umożliwia bowiem uruchomienie Cyberpunk 2077 w wersji 2.13 na platformie Steam oraz GOG. Opcja ta będzie jednak dostępna tylko do końca stycznia, zatem twórcy modów mają jeszcze chwilę, aby zaktualizować swoje dzieła.

Wiemy, jak bardzo lubicie grać w #Cyberpunk2077 z modami, dlatego tymczasowo, do końca stycznia, udostępniliśmy na Steam wersję Beta gry. Dzięki temu możecie wrócić do wersji „2_13_old”, podczas gdy twórcy modów dostosowują swoje treści do najnowszej aktualizacji. Na GOG również możecie powrócić do starszych wersji gry.

Pamiętajcie jednak, że w pełni wspierana jest jedynie najnowsza wersja gry, ponieważ zawiera wszystkie aktualne ulepszenia, poprawki i zmiany. – czytamy w komunikacie.