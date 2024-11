Międzygalaktyczne imperium Wakandy na nowym zwiastunie Marvel Rivals

Marvel Rivals na nowym zwiastunie. Międzygalaktyczne imperium Wakandy

Marvel Rivals zaoferuje w dniu premiery osiem map. Teraz deweloperzy zaprezentowali zwiastun jednej z nich – międzygalaktyczne imperium Wakandy. Na materiale możemy zobaczyć przestrzenne komnaty, ogrody, a także posągi. Trailer znajduje się na dole wiadomości.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla oczekujących na premierę Marvel Rivals. Gracze mogą bowiem liczyć na dostęp do 33 grywalnych bohaterów w dniu premiery, co potwierdza ostatni materiał opublikowany przez twórców. Jeśli zaś chodzi o tryby, pojawią się Competitive, Quick Match czy strzelnica treningowa.