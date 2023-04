Microsoft ostrzega: rosyjscy agenci próbują infiltrować społeczności graczy

Przemawiając na Światowym Szczycie Gospodarki Semafor, prezes Microsoftu Brad Smith powiedział, że zespoły analizy bezpieczeństwa jego firmy zidentyfikowały działania rosyjskich agentów mające na celu wymianę informacji w społecznościach graczy.

Doradzaliśmy rządom w tej sprawie. To Grupa Wagnera, to rosyjski wywiad, który częściowo wykorzystuje społeczności graczy do wprowadzania informacji do obiegu. Tak się stało w wielu społecznościach, tak się stało na kanale Minecraft na Discordzie.