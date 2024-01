Microsoft ogłosił „najbardziej znaczącą zmianę w klawiaturze Windows” od 30 lat

Nowy klawisz ma ułatwić użytkownikom wywołanie interfejsu Windows Copilot, zaś dla użytkowników, którzy zdecydują się tę funkcję wyłączyć, będzie on po prostu otwierać wyszukiwarkę Windows.

Wprowadzenie klawisza Copilot oznacza pierwszą znaczącą zmianę w klawiaturze komputera z systemem Windows od prawie trzech dekad. Wierzymy, że umożliwi to ludziom łatwiejsze uczestnictwo w transformacji AI. Klawisz Copilot dołącza do klawisza Windows jako podstawowa część klawiatury komputera PC, a po naciśnięciu nowy klawisz wywoła funkcję Copilot w systemie Windows, aby ułatwić korzystanie z Copilota na co dzień. Prawie 30 lat temu wprowadziliśmy klawisz Windows do klawiatury PC, który umożliwił ludziom na całym świecie interakcję z systemem Windows. Postrzegamy to jako kolejny moment transformacji w naszej podróży z systemem Windows, w którym Copilot będzie punktem wejścia do świata sztucznej inteligencji na PC.