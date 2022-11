Microsoft odpowiada Unii Europejskiej w sprawie przejęcia Activision Blizzard

Sony w przeszłości wielokrotnie argumentowało swój przeciw wobec transakcji możliwym ograniczeniem dostępu do serii Call of Duty. Amerykańska korporacja zapewnia z kolei, iż do niczego takiego nie dojdzie – Microsoft zrealizuje wszystkie obowiązujące umowy i będzie dążyć do zwiększenia dostępu do wysokobudżetowych (i nie tylko) produkcji. Oczywiście, jest spore prawdopodobieństwo, że Japończykom chodzi przede wszystkim o usługę Xbox Game Pass oraz walkę o to, aby gry od Activision Blizzard nie trafiały tam na premierę po przejęciu studia (lub nie trafiały do oferty w ogóle).