Microsoft odpowiada na brak Xbox Series X w Polsce. Konsola wróci do sprzedaży?

Wczoraj informowaliśmy, że Xbox Series X nie jest możliwy do kupienia w Polsce. Niektóre sklepy oferują pojedyncze sztuki konsoli, ale ich cena rozpoczyna się od 3200 zł. To wzbudziło w graczach niepokój, co dzieje się z Xboksem w Polsce i to jeszcze przed najgorętszym okresem w roku. Jeden z użytkowników Wykopu postanowił napisać do oficjalnego suportu firmy, otrzymując odpowiedź, że firma wycofała sprzedaż konsol na niektórych europejskich rynkach, w tym rzekomo również w Polsce, ze względu na niską niż oczekiwano sprzedaż urządzeń.

Microsoft wydał oświadczenie w sprawie braku Xbox Series X w sprzedaży

Do sprawy odniósł się także Filip Turczyński, który prowadzi wirtualne Muzeum Xboxa. W swoich postach w serwisie X zwrócił uwagę, że minęło już ponad 114 dni od ostatniej reklamy konsol Xbox w naszym kraju. Polski oddział firmy ma za to w ostatnich miesiącach promować głównie Game Passa oraz granie w chmurze.