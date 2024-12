Microsoft wycofuje Xboxy w Polsce? Konsola stała się niedostępna w sprzedaży

Najmocniejszej konsoli od Zielonych nie kupicie przed świętami. Microsoft zachęca za to do grania w chmurze oraz do wykupienia subskrypcji Xbox Game Pass.

Jeżeli nie śledzicie na bieżąco rynku konsol w Polsce, to może zaskoczyć Was wiadomość, że Xbox Series X, zaledwie cztery lata po swojej premierze, nie jest już dostępny do kupienia w naszym kraju. Decyzja wydaje się o tyle zaskakująca, że okres przedświąteczny sprzyja sprzedaży konsol, ale Microsoft najwyraźniej obrał inną strategię i woli zachęcać do wykupowania Xbox Game Pass i grania w chmurze na dowolnym urządzeniu, niż stacjonarnej konsoli. Okazuje się, że najmocniejszy sprzęt od Zielonych nie jest nigdzie dostępny w sprzedaży, a gdy już się pojawia, jego cena oscyluje wokół 3200 zł.

Xbox Series X niedostępny w Polsce. Microsoft wycofuje swoją konsolę?

Jeden z graczy postanowił zapytać o tę sprawę oficjalne wsparcie techniczne Microsoftu. W krótkiej wiadomości odpisali, że firma wycofała ze sprzedaży swoją konsolę na niektórych europejskich rynkach, w których odnotowano mniejszą sprzedaż, niż prognozowano. Zamiast sprzedawać konsolę postanowiono promować inne formy grania, takie jak Xbox Game Pass.