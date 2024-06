Microsoft Flight Simulator z oszałamiającą liczbą graczy. Twórcy dziękują fanom

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Microsoft Flight Simulator zagrało ponad 15 milionów graczy. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik. Warto jednak pamiętać, że nie jest on równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy. Wspomniana produkcja dostępna jest bowiem zarówno w bibliotece PC Game Pass, jak i Xbox Game Pass.

Jakiś czas temu informowaliśmy o rekordowym zaangażowaniu graczy w Microsoft Flight Simulator . Wczoraj natomiast deweloperzy z Asobo Studio pochwalili się kolejnym sukcesem. Okazuje się bowiem, że od momentu premiery we wspomnianą produkcją zagrało już kilkanaście milionów graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Microsoft Flight Simulator zadebiutował na rynku w sierpniu 2020 roku wyłącznie na PC. Obecnie gra dostępna jest również konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Microsoft Flight Simulator – recenzja gry, której nie trzeba się bać.

