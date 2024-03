Rekordowe zaangażowanie graczy w Microsoft Flight Simulator. Pomógł darmowy dodatek

W połowie lutego bieżącego roku do Microsoft Flight Simulator zawitał darmowy dodatek Dune. Rozszerzenie pozwala graczom zwiedzić pustynne Arrakis i okazuje się, że przyciągnęło przed monitory pokaźną liczbę zainteresowanych. Twórcy odnotowali bowiem rekordowe zaangażowanie graczy, jednak to nie koniec interesujących wieści związanych z symulatorem lotu.

Twórcy Microsoft Flight Simulator odnotowali rekordowe zaangażowanie graczy

Podczas livestreama omówiono nadchodzące zmiany, ale także przekazano ciekawe informacje związane z zaangażowaniem graczy. Jak się bowiem okazuje, dodatek Dune przyczynił się do popularności Microsoft Flight Simulator i był trzecim najczęściej pobieranym pakietem w historii po rozszerzeniu Top Gun: Maverick i Halo’s Pelican. Symulator w grudniu, styczniu i lutym 2024 roku odnotowywał najlepsze wyniki zaangażowania graczy od momentu debiutu na rynku. Jak informuje serwis Techraptor , Microsoft zorganizował niedawno transmisję na żywo poświęconą popularnemu symulatorowi lotu.Jak się bowiem okazuje, dodatek Dune przyczynił się do popularności Microsoft Flight Simulator i był trzecim najczęściej pobieranym pakietem w historii po rozszerzeniu Top Gun: Maverick i Halo’s Pelican. Symulator w grudniu, styczniu i lutym 2024 roku odnotowywał najlepsze wyniki zaangażowania graczy od momentu debiutu na rynku.

To jednak nie koniec wieści związanych z Microsoft Flight Simulator – do tytułu trafiła już aktualizacja, która przyczyniła się do lepszego wyglądu Karaibów w symulatorze. Dodatkowo deweloperzy pracują nad poprawą stabilizacji produkcji na Xboxach Series X/S, a problem z „czarnym ekranem” ma być całkowicie rozwiązany wraz z kolejną łatką, która planowana jest na 26 marca (data może ulec zmianie, ponieważ aktualizacja ma zaoferować dużo zawartości i funkcji).

Wraz z zaplanowaną na końcówkę bieżącego miesiąca aktualizacją Sim Update 15 miłośnicy symulatora otrzymają za darmo także zaawansowany Airbus A320neo od iniBuilds. W sieci pojawiła się prezentacja maszyny, która znajduje się na dole wiadomości.

Twórcy poruszyli również temat samolotu Antonov AN-225 Mriya, na którego zakup zdecydowało się 98 tysięcy osób. Przychody ze sprzedaży, które wynoszą około 1,5 miliona dolarów, przeznaczone zostaną ukraińskiej firmie Antonov. Takie działanie ma pomóc w odbudowie samolotu, który uległ zniszczeniu podczas agresji rosyjskiej.