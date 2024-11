Microsoft Flight Simulator 2024 zalicza fatalny start. „Przytłaczająco negatywny” odbiór gry na Steamie

Oceny są bowiem obecnie „przytłaczająco negatywne”. Jedynie 15% z ponad 2,5 tysiąca recenzji wypowiada się o tytule pozytywnie. Niezadowoleni gracze wskazują przede wszystkim na problem z ładowaniem gry, co miało trwać w przypadku niektórych nawet 3 godziny. Na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych Microsoft przekazał, że trwają prace nad rozwiązaniem problemów z serwerem, powodujących długi czas ładowania i przerwy w działaniu Microsoft Flight Simulator 2024.

Dla tych którzy kupią i z jakichś przyczyn zdecydują się na zwrot, jest to zwykły scam, bo polityka zwrotów steam z zasady nie zezwala na zwroty, jeśli gra była włączona na dłużej niż dwie godziny, a tutaj samej konfiguracji nie idzie nawet zrobić w dwie godziny. Wyobrażacie sobie, że wydajecie prawie 900 zł na najlepszą wersję po czym stwierdzacie, że jednak tego nie chcecie i musicie te 9 stów wyrzucić do kosza, bo producent leci sobie z wami w kulki z konfiguracją uniemożliwiającą zwrot gry? No właśnie. – napisał jeden z graczy.