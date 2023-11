Microsoft chciał odebrać pracownikom darmową subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate

Phil Spencer w porę zainterweniował i cofnął decyzję o odebraniu pracownikom dostępu do darmowego Xbox Game Pass Ultimate.

Niedawno w sieci pojawiła się dziwna wiadomość o tym, że Microsoft ma w planach odebranie pracownikommmm dostępu do darmowej subskrypcji Xbox Game Pass w wersji Ultimate. Dostęp miało utracić większość załogi, która obecnie liczy około 238 tysięcy osób (a więc całkiem sporo). Według dziennikarza The Verge, Toma Warrena, wstępnie prawo do korzystania z usługi miało przysługiwać tylko pracownikom bezpośrednio związanym z Xbox, czyli gamingowym oddziałem Microsoftu.

Microsoft chciał odebrać pracownikom darmowy Xbox Game Pass. Phil Spencer zainterweniował

Jak nietrudno się domyślić, tego typu zmiana nie spodobała się pracownikom. Niektórzy z nich napisali nawet bezpośrednio do Phila Spencera, szefa działu Xbox, na wewnętrznej platformie do komunikacji, aby chociaż skomentował całą tę sytuację. Według plotek Spencer nie miał o niczym takim najmniejszego pojęcia.