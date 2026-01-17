Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w spin-offie Yellowstone. Zobacz pierwsze zdjęcia

Taylor Sheridan, twórca hitów takich jak Yellowstone, Tulsa King czy Burmistrz Kingstown, przygotował kolejny dramat familijny – The Madison. Serial, w którym główne role zagrali Michelle Pfeiffer i Kurt Russell, zadebiutuje 14 marca na Paramount+, a krótko po tym trafi do SkyShowtime. Produkcja opowiada o losach rodziny Clyburnów w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie, a pierwszy sezon składa się z sześciu odcinków – mniej niż standardowe sezony Sheridan, które liczą zwykle 8–10 odcinków. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia, już wkrótce pojawi się też pierwszy zwiastun.

The Madison – spin-off Yellowstone na pierwszym zdjęciach

The Madison to historia miłosna w oprawie dramatu rodzinnego, czyli coś, co jest duchem bardzo bliskie z Yellowstone. Serial kręcony był w Montanie i w Nowym Jorku, a w obsadzie oprócz Pfeiffer i Russella znaleźli się m.in. Patrick J. Adams, Beau Garrett, Amiah Miller, Kevin Zegers i Matthew Fox. Producentami wykonawczymi są Sheridan, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, John Linson, Art Linson i inni, a produkcja powstała przy udziale Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions.