Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w spin-offie Yellowstone. Zobacz pierwsze zdjęcia

Jakub Piwoński
2026/01/17 17:00
W marcu na SkyShowtime pojawią się aż dwa nowego odgałęzienia popularnego Yellowstone.

Taylor Sheridan, twórca hitów takich jak Yellowstone, Tulsa King czy Burmistrz Kingstown, przygotował kolejny dramat familijny – The Madison. Serial, w którym główne role zagrali Michelle Pfeiffer i Kurt Russell, zadebiutuje 14 marca na Paramount+, a krótko po tym trafi do SkyShowtime. Produkcja opowiada o losach rodziny Clyburnów w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie, a pierwszy sezon składa się z sześciu odcinków – mniej niż standardowe sezony Sheridan, które liczą zwykle 8–10 odcinków. Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia, już wkrótce pojawi się też pierwszy zwiastun.

The Madison – spin-off Yellowstone na pierwszym zdjęciach

The Madison to historia miłosna w oprawie dramatu rodzinnego, czyli coś, co jest duchem bardzo bliskie z Yellowstone. Serial kręcony był w Montanie i w Nowym Jorku, a w obsadzie oprócz Pfeiffer i Russella znaleźli się m.in. Patrick J. Adams, Beau Garrett, Amiah Miller, Kevin Zegers i Matthew Fox. Producentami wykonawczymi są Sheridan, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, John Linson, Art Linson i inni, a produkcja powstała przy udziale Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions.

Choć pierwszy sezon jest krótki, drugi już jest w planach – zdjęcia do niego mają się rozpocząć w Fort Worth w Teksasie. Sheridan określa The Madison jako najbardziej intymne dzieło w swojej karierze, studium żałoby, miłości i więzi rodzinnych. Dla fanów Sheridan warto pamiętać, że w marcu zadebiutuje także inny spin-off Yellowstone, Marshals: historia z Yellowstone, który w przeciwieństwie do The Madison będzie mocno powiązany z główną fabułą zakończonej serii i opowie dalsze losy Kayce’a Duttona.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/taylor-sheridan-the-madison-release-date-photos-season-2-1236684871/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




