Men of War II na nowym zwiastunie. Materiał zdradza dokładną datę premiery gry

Men of War II miało zadebiutować na rynku w zeszłym roku, ale już we wrześniu poinformowano, że na premierę gry trzeba będzie poczekać nieco dłużej. W marcu zainteresowani mieli natomiast okazję wziąć udział w otwartych beta testach nadchodzącej produkcji studia Best Way. Do sieci trafił tymczasem nowy zwiastun gry, który ujawnił, kiedy wspomniany tytuł trafi w ręce graczy.

Men of War II z datą premiery. Fani RTS-ów mogą szykować się do bitwy

Okazuje się, że Men of War II zadebiutuje na rynku 20 września 2023 roku. W udostępnionym przez deweloperów oraz wydawcę zwiastunie nie brakuje również fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mogą więc po raz kolejny sprawdzić, jak nowa produkcja studia Best Way prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.