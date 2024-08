Max prezentuje swoje największe hity. Te seriale zobaczymy w 2024 i 2025 roku

Platforma podzieliła się nowym zwiastunem, który pokazuje wszystkie największe hity na najbliższe miesiące.

Serwis Max opublikował nowy zwiastun, który prezentuje serialową ramówkę na ostatnie miesiące 2024 roku oraz początek 2025 roku. Na platformie pojawi się w tym okresie kilka gorących premier, a część z nich zadebiutuje już wkrótce. Już wcześniej mogliśmy zobaczyć pierwszy teaser z drugiego sezonu The Last of Us, a także nowego spin-offu Gry o Tron, czyli A Knight of the Seven Kingdoms. Teraz przyszedł czas na zbiorcze wideo, pokazujące wszystkie nadchodzące premiery Maxa i HBO. Max – premiery na 2024 i 2025 rok Jeszcze w tym roku doczekamy się debiutu serialu Pingwin, który debiutuje na Maxie 20 września. Będzie to spin-off Batmana z 2022 roku, którego akcja rozgrywać się będzie między pierwszym a drugim kinowym filmem o Mrocznym Rycerzu. Z kolei w listopadzie pojawi się Diuna: Proroctwo, czyli prequel do filmów Denisa Villeneuve’a, którego akcja rozgrywa się na 10 000 lat przed narodzinami Paula Atrydy. W serialu poznamy początki zakonu Bene Gesserit założone przez siostry Harkonnen.

W tym roku doczekamy się również premiery serialu dokumentalnego Hard Knocks: Training Camp with the Chicago Bears (7 sierpnia), trzeciego sezonu Branży (12 sierpnia), Camp Crazy (19 sierpnia), nowych odcinków Genialnej przyjaciółki (10 września), Wise Guy: David Chase nad The Sopranos, The Franchise, trzeciego sezonu Życia seksualnego studentek, Creature Commandos, nowego sezonu Harley Quinn.

GramTV przedstawia:

Na przyszły rok z kolei zaplanowano debiuty takich potencjalnych hitów, jak trzeci sezon Białego lotosu, Duster, The Pitt, trzeci sezon Pozłacanego wieku, Witajcie w Derry, czyli spin-off horroru To oraz wspomniane wcześniej A Knight of the Seven Kingdoms i drugi sezon The Last of Us. Wideo zobaczycie poniżej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.