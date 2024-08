A Knight of the Seven Kingdoms na pierwszym wideo. Poznajcie sir Dunka i jego giermka

W czerwcu HBO podzieliło się pierwszym zdjęciem z serialu A Knight of the Seven Kingdoms. Dzisiaj natomiast – w dniu premiery ostatniego odcinka drugiego sezonu Rodu Smoka – przygotowano kolejną niespodziankę dla miłośników Gry o Tron. W sieci pojawił się bowiem pierwszy teaser trailer z nowego serialu ze świata Westeros.

HBO zaprezentowało pierwszy teaser trailer serialu A Knight of the Seven Kingdoms

Udostępnione przez HBO wideo pozwala przede wszystkim rzucić okiem na głównych bohaterów A Knight of the Seven Kingdoms, czyli rycerza o imieniu Dunk (przyszłego lorda dowódcę Gwardii Królewskiej) i jego giermka o pseudonimie Jajo (późniejszego króla Aegona V). Niestety wspomniany teaer trailer nie należy do najdłuższych, ponieważ trwa zaledwie 7 sekund. Zainteresowanym pozostaje mieć nadzieję, że twórcy nie będą kazali nam czekać zbyt długo na kolejne materiały promocyjne.