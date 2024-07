Max prezentuje nową funkcję na swojej platformie. Koniec z samotnym oglądaniem, ale nie dla wszystkich

Już wkrótce na Max pojawią się kolejne wielkie kinowe nowości, które będziecie mogli oglądać z innymi nie tylko siedząc na jednej kanapie, ale również za pośrednictwem urządzeń od Apple’a. Platforma właśnie ogłosiła wprowadzenie do swojej usługi funkcji SharePlay, która umożliwia użytkownikom oglądanie seriali i filmów wraz ze znajomymi i rodziną za pośrednictwem FaceTime i iMessage. SharePlay dostępne jest dla wszystkich subskrybentów Max w ramach pakietów Standardowy i Premium.

Max – platforma wprowadza funkcję SharePlay do wspólnego oglądania

Dostęp do funkcji dostępny jest przy każdym tytule pod przyciskiem „udostępni” oraz bezpośrednio w aplikacji FaceTime. Do jednej sesji może dołączyć jednocześnie do 32 osób, ale wszyscy z nich muszą mieć na swoim urządzeniu zainstalowaną aplikację serwisu Max. Odtwarzanie jest synchronizowane ze wszystkimi osobami zaproszonymi do jednej sesji. Każda z osób może w dowolnym momencie nacisnąć przycisk odtwarzania, pauzy, czy przewijania do przodu i do tyłu.