Max z wielką tegoroczną kinową premierą w sierpniu. Nadchodzi hitowa nowość

Szykuje się bardzo gorący miesiąc dla wszystkich subskrybentów Max. Platforma ogłosiła swoje nowości w bibliotece na pierwszą połowę sierpnia. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to liczba filmów, a wśród nich, tak duże tytuły, jak Mad Max: Na drodze gniewu, Blade Runner 2049, Bękarty wojny, To my, Uciekaj!, Łowca androidów, czy doceniona Anatomia upadku. Na platformie w przyszłym miesiącu zadebiutuje także jeden z największych tegorocznych kinowych hitów, czyli komedia romantyczna Tylko nie ty z Sydney Sweeney i Glenem Powellem. Pojawi się także Anatomia upadku, czyli francuska produkcja, która zdobyła Złotą Palmę na festiwalu Cannes w 2023 roku, a także Oscara za scenariusz oryginalny. Do tego na początku sierpnia pojawi się nowy serial Nocny lot oraz z trzecim sezonem powróci Branża. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowości wraz z datami premier.

Max – premiery na pierwszą połowę sierpnia 2024

Seriale i programy:

Nocny lot (Red Eye) - Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu.

- Trzy kobiety zostają wciągnięte w zagrażający życiu spisek, kiedy brytyjski lekarz zostaje aresztowany za morderstwo lecąc do domu z Pekinu. Branża III (Industry) - Młodzi bankierzy kształtują swoją tożsamość w napędzanym seksem i narkotykami szybkowarze międzynarodowych finansów.

Filmy:

Mad Max: Na drodze gniewu (Mad Max: Fury Road) - Mad Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli, ściganych przez żądnego zemsty tyrana.

- Mad Max przyłącza się do grupy uciekinierek z Cytadeli, ściganych przez żądnego zemsty tyrana. Pierwszy Adam (Adam The First) - Kiedy przybrani rodzice Adama zostają zamordowani, Adam wyrusza w podróż po kraju, aby znaleźć swojego biologicznego ojca.

- Kiedy przybrani rodzice Adama zostają zamordowani, Adam wyrusza w podróż po kraju, aby znaleźć swojego biologicznego ojca. Inspekcja (L'Inspection) - Doświadczona nauczycielka historii w dość spokojnym liceum, staje nieoczekiwanie przed szkolnym inspektorem.

- Doświadczona nauczycielka historii w dość spokojnym liceum, staje nieoczekiwanie przed szkolnym inspektorem. Figurant - Mężczyzna podąża za grupą pracowników. Wkrótce zostaje pozbawiony ubrania i tożsamości, ubrany w mundur wojskowy i uzbrojony.

- Mężczyzna podąża za grupą pracowników. Wkrótce zostaje pozbawiony ubrania i tożsamości, ubrany w mundur wojskowy i uzbrojony. Pierwsza kąpiel (First Swim) - W ostatni dzień rodzinnych wakacji mała dziewczynka chce pływać bez rękawków, ale jej rodzice chcą przełożyć to na kolejne lato.

- W ostatni dzień rodzinnych wakacji mała dziewczynka chce pływać bez rękawków, ale jej rodzice chcą przełożyć to na kolejne lato. Nic ci nie powiem, tylko mówię (I'm Not Telling You Anything, Just Saying) - 30-letnia Zrinka przyjeżdża na kilka dni do rodzinnego miasta, aby poszukać lokalizacji do swojego filmu.

- 30-letnia Zrinka przyjeżdża na kilka dni do rodzinnego miasta, aby poszukać lokalizacji do swojego filmu. Ostatni raz, gdy byliśmy dziećmi ( The Last time We Were Children) - Uwięzieni w czasie II wojny światowej bohaterowie nękani są przez pragnienie wolności, które ma wysoką cenę.

- Uwięzieni w czasie II wojny światowej bohaterowie nękani są przez pragnienie wolności, które ma wysoką cenę. Tylko nie ty (Anyone but you) - Glen Powell i Sydney Sweeney wcielają się w dwójkę samotnych ludzi, których muszą udawać parę.

- Glen Powell i Sydney Sweeney wcielają się w dwójkę samotnych ludzi, których muszą udawać parę. Blade Runner 2049 - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.

- Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary. Bugsy - Warren Beatty jako gangster Bugsy Siegel w ekscytującej opowieści o początkach Las Vegas. Deszcz nagród, w tym dwa Oscary.

- Warren Beatty jako gangster Bugsy Siegel w ekscytującej opowieści o początkach Las Vegas. Deszcz nagród, w tym dwa Oscary. Nezouh - Mutaz jest nieugięty i odmawia ucieczki z bombardowanego Damaszku. Jego żona Hala i córka Zeina muszą dokonać wyboru, czy zostać, czy odejść.

- Mutaz jest nieugięty i odmawia ucieczki z bombardowanego Damaszku. Jego żona Hala i córka Zeina muszą dokonać wyboru, czy zostać, czy odejść. Księga Clarence'a (The Book of Clarence) - Clarence chcąc pokazać, że nie jest nikim, wpada w kłopoty, ale w końcu znajduje odkupienie i wiarę.

- Clarence chcąc pokazać, że nie jest nikim, wpada w kłopoty, ale w końcu znajduje odkupienie i wiarę. Bękarty wojny (Inglourious Basterds) - Osadzona w okupowanej Francji komedia Quentina Tarantino, błyskotliwie nawiązująca do klasyków wojennego kina, spaghetti westernów i dzieł popkultury.

- Osadzona w okupowanej Francji komedia Quentina Tarantino, błyskotliwie nawiązująca do klasyków wojennego kina, spaghetti westernów i dzieł popkultury. To my (Us) - Spokojne rodzinne wakacje na plaży przybierają koszmarny obrót, gdy bohaterowie napotykają przerażające sobowtóry, które zaczynają ich terroryzować.

- Spokojne rodzinne wakacje na plaży przybierają koszmarny obrót, gdy bohaterowie napotykają przerażające sobowtóry, które zaczynają ich terroryzować. Mała (The Baby) - Zdruzgotany ojciec postanawia oddać hołd swojemu synowi, który zginął w katastrofie lotniczej.

- Zdruzgotany ojciec postanawia oddać hołd swojemu synowi, który zginął w katastrofie lotniczej. Oponent (Opponent) - Po ucieczce z Iranu Iman wraz z rodziną mieszka w Szwecji. Pomimo poczucia bezsilności mężczyzna stara się utrzymać swoją rolę patriarchy rodziny.

- Po ucieczce z Iranu Iman wraz z rodziną mieszka w Szwecji. Pomimo poczucia bezsilności mężczyzna stara się utrzymać swoją rolę patriarchy rodziny. Kamień. Papier. Granat. (Rock. Paper. Grenade.) - Historia młodego chłopca dorastającego na niepewnej, poradzieckiej Ukrainie, który szuka mentora i zaprzyjaźnia się z weteranem wojny w Afganistanie.

- Historia młodego chłopca dorastającego na niepewnej, poradzieckiej Ukrainie, który szuka mentora i zaprzyjaźnia się z weteranem wojny w Afganistanie. Brat (Brother) - Opowieść o głębokiej więzi między rodzeństwem, odporności społeczności i niepohamowanej sile muzyki.

- Opowieść o głębokiej więzi między rodzeństwem, odporności społeczności i niepohamowanej sile muzyki. Łowca androidów (Blade Runner) - W roku 2019 były detektyw Rick Deckard zostaje przywrócony do służby, by namierzyć i wyeliminować grupę androidów, które uciekły z pozaziemskiej kolonii górniczej i ukrywają się na Ziemi. Podczas śledztwa Deckard odkrywa niepokojące plany Tyrell Corporation, która zajmuje się produkcją androidów.

- W roku 2019 były detektyw Rick Deckard zostaje przywrócony do służby, by namierzyć i wyeliminować grupę androidów, które uciekły z pozaziemskiej kolonii górniczej i ukrywają się na Ziemi. Podczas śledztwa Deckard odkrywa niepokojące plany Tyrell Corporation, która zajmuje się produkcją androidów. Miłość bez ostrzeżenia (She Came to Me) - Wielopokoleniowa historia miłosna, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku.

- Wielopokoleniowa historia miłosna, której akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Pan Turner (Mr. Turner) - Nominowana do czterech Oscarów opowieść o schyłku życia wielkiego brytyjskiego malarza, Williama Turnera. Uczta dla oka i aktorski popis Timothy’ego Spalla.

- Nominowana do czterech Oscarów opowieść o schyłku życia wielkiego brytyjskiego malarza, Williama Turnera. Uczta dla oka i aktorski popis Timothy’ego Spalla. Elaha - Elaha wierzy, że przed ślubem musi przywrócić rzekomą niewinność. Chirurg mógłby zrekonstruować jej błonę dziewiczą, ale nie stać jej na operację.

- Elaha wierzy, że przed ślubem musi przywrócić rzekomą niewinność. Chirurg mógłby zrekonstruować jej błonę dziewiczą, ale nie stać jej na operację. Avalon - Na początku XX wieku polsko-żydowska rodzina przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z dziećmi stara się zapewnić sobie lepszą przyszłość.

- Na początku XX wieku polsko-żydowska rodzina przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z dziećmi stara się zapewnić sobie lepszą przyszłość. Czerwone pokoje (Red Rooms) - Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję.

- Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, Kelly-Anne zaczyna mieć obsesję. Srebrna dama (Spirit of Ecstasy) - 24-letnia Jeanne, która pragnie wolności, jest zdeterminowana, aby odnieść sukces w świecie finansów.

- 24-letnia Jeanne, która pragnie wolności, jest zdeterminowana, aby odnieść sukces w świecie finansów. Uciekaj! (Get Out) - Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta.

- Afroamerykanin Chris postanawia podczas weekendowego wypadu odwiedzić rodziców swojej białej dziewczyny, a sytuacja szybko go przerasta. Paula (Rapture) - Historia dziewczynki mieszkającej z przewlekle chorym ojcem, który coraz bardziej izoluje ją od świata zewnętrznego.

- Historia dziewczynki mieszkającej z przewlekle chorym ojcem, który coraz bardziej izoluje ją od świata zewnętrznego. Skarby (Hoard) - Nastoletnia Maria, której biologiczna matka była zbieraczką, zostaje zainspirowana do przyjrzenia się swoim wspomnieniom z dzieciństwa.

- Nastoletnia Maria, której biologiczna matka była zbieraczką, zostaje zainspirowana do przyjrzenia się swoim wspomnieniom z dzieciństwa. Norweski sen (Norwegian Dream) - Robert zdaje sobie sprawę, że darzy swojego kolegę Ivara uczuciami. W obawie przed utratą pozycji w grupie Polaków w fabryce ukrywa swoje uczucia.

- Robert zdaje sobie sprawę, że darzy swojego kolegę Ivara uczuciami. W obawie przed utratą pozycji w grupie Polaków w fabryce ukrywa swoje uczucia. Anatomia upadku (Anatomy of a Fall) - Sandra mieszka z mężem i ich niewidomym synem w chatce w Alpach. Kiedy mężczyzna zostaje znaleziony martwy, kobieta staje się główną podejrzaną.

Dokumenty:

Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy (Elizabeth Taylor: The Lost Tapes) - Historia legendy Hollywood i aktywistki Elizabeth Taylor, opowiedziana jej własnymi słowami z użyciem jej nowo odkrytych wywiadów.

- Historia legendy Hollywood i aktywistki Elizabeth Taylor, opowiedziana jej własnymi słowami z użyciem jej nowo odkrytych wywiadów. Nieuchwytny porywacz i zabójstwo dwóch kuzynek (Taken Together: Who Killed Liric And Elizabeth?) - Tajemnicze porwanie dwóch młodych kuzynek w Iowa wywołuje burzę kontrowersji.

Sierpniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 sierpnia)

1 sierpnia