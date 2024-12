Mattel pozwany za zabawki z Wicked. W tle afera z filmami dla dorosłych

Jedna drobna pomyłka może przyczynić się do wypłacenia milionowych odszkodowań pokrzywdzonym osobom.

Chociaż wszystkie wadliwe partie zabawek zostały już wycofane ze sklepów, to niektórzy rodzicie zdążyli kupić swoim pociechom figurki z bohaterami filmu. Kilka osób w pozwie zbiorowym postanowiło pozwać Mattel za to uchybienie i żądają zadośćuczynienia w postaci 5 milionów dolarów.

Wicked króluje w kinach i film wraz z Vaianą 2 oraz Gladiatorem 2 zanotowali rekordowe wpływy z kin w okresie przypadający na Święto Dziękczynienia. W Ameryce trwa prawdziwy szał na historię Elfaby i Glindy, ale nie wszyscy w równym stopniu mogą cieszyć się z oglądanego filmu. Wszystko przez oficjalne zabawki wyprodukowane przez Mattela, a konkretniej link do strony, który znalazł się na każdym pudełku z lalką. Jeszcze w ubiegłym miesiącu głośno zrobiło się o zabawkach z Wicked, które na opakowaniu zawierały adres niewłaściwej strony. Zamiast WickedMovie.com, na pudełku znajdowała się strona Wicked.com, która odsyła do oficjalnej witryny studia Wicked Pictures, które istnieje od 1993 roku i tworzy filmy dla dorosłych. Wytwórnia znana jest z porno parodii i omyłkowo ich adres trafił na opakowania lalkami z Wicked.

Te sceny były ostre, pełne nagich obrazów pornograficznych przedstawiających rzeczywisty stosunek płciowy i w razie potrzeby mogą zostać udostępnione przed kamerą sądu. Małoletnia córka powódki natychmiast pokazała matce ekran telefonu i obie były przerażone tym, co zobaczyły. Gdyby powódka wiedziała o tak niewłaściwej wadzie produktu, nie kupiłaby go – czytamy w pozwie.

W związku z tym skarga złożona przez firmę prawniczą Poulin Willey Anastopoulo z Charleston w Karolinie Północnej domaga się dla pokrzywdzonych odszkodowania przekraczającego 5 milionów dolarów. Zarówno Universal Pictures, ani nikt z produkcji filmu, nie jest zamieszany w tę sprawę.

Do sprawy odniósł się również Mattel, która to firma w nowym oświadczeniu zapewniła, że zabawki wróciły już do sprzedaży w prawidłowych opakowaniach.