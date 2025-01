Mass Effect 5 “nie wymaga wsparcia ze strony całego studia”. BioWare o przeniesieniu pracowników do innych zespołów

W ostatnim czasie poznaliśmy kilka nowych informacji dotyczących Mass Effect 5 - kolejnej odsłony bardzo popularnego cyklu RPG-ów akcji opracowywanego przez BioWare oraz Electronic Arts. W grze może powrócić system moralności znany graczom poprzednich odsłon serii, co dla wielu okazało się dużym zaskoczeniem, a według byłego pracownika cały projekt nie jest na ten moment rozwinięty w znaczącym stopniu. Twórcy postanowili podzielić się dalszymi planami na tytuł, a konkretnie liczbę zaangażowanych w niego pracowników.

Mass Effect 5 - jak studio podchodzi do kolejnej odsłony serii.

Według najnowszego posta opublikowanego przez BioWare na ich blogu, po zakończeniu rozwoju Dragon Age: The Veilguard “główna część deweloperów” została przydzielona do prac nad kolejną produkcją z serii Mass Effect. Dodatkowo nie przybliżona liczba osób miała przejść do innych zespołów należących do EA, ponieważ ich rolę bardziej tam pasowały. Nie zabrakło również osób odrzuconych przez firmę, jednak według IGN nie ma ich zbyt wiele.