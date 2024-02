Marvel’s Spider-Man 2 sprzedaje się wyśmienicie. Sony potwierdza ogromny sukces

W zeszłym tygodniu ujawniono, kiedy Marvel’s Spider-Man 2 otrzyma tryb Nowa Gra Plus . W sieci pojawiły się natomiast kolejna warta uwagi informacja związana ze wspomnianym tytułem. Sony pochwaliło się bowiem najnowszymi wynikami sprzedaż produkcji Inosmniac Games. Okazuje się, że kontynuacja przygód Człowieka-Pająka osiągnęła kolejny kamień milowy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami do 4 lutego 2024 roku gra Marvel’s Spider-Man 2 osiągnęła sprzedaż na poziomie 10 milionów egzemplarzy na całym świecie . Sony oraz deweloperzy ze studia Insomniac Games mają więc powody do zadowolenia. Można być jednak bezpiecznie założyć, że wspomniana produkcja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a w kolejnych tygodniach po grę sięgną kolejni użytkownicy.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.