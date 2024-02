Marvel's Spider-Man 2 już niedługo z Nową Grą Plus. Podano datę premiery patcha

Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, deweloperzy ze studia Insomniac Games ujawnili dokładną datę premiery aktualizacji, która doda tryb Nowej Gry Plus do Spider-Mana 2.

Jeszcze dzisiaj rano informowaliśmy Was, że Insomniac Games wciąż pracuje nad trybem Nowej Gry Plus do Marvel’s Spider-Man 2. Studio nie kazało jednak graczom długo czekać na konkrety w tym temacie – jak podaje serwis IGN, deweloperzy ujawnili już konkretną datę premiery aktualizacji, która wprowadzi wspomniany tryb do produkcji.

Marvel’s Spider-Man 2 – data premiery patcha z Nową Grą Plus

Insomniac Games podzieliło się tą informacją we wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu na Twitterze/X zespołu, w którym czytamy, że aktualizacja z trybem Nowej Gry Plus ma trafić do Marvel’s Spider-Man 2 dokładnie 7 marca bieżącego roku. Oprócz nowego trybu, czyli definitywnie głównej atrakcji, patch przyniesie ze sobą między innymi nowe stroje dla tytułowego człowieka-pająka. Deweloperzy zaznaczyli, że na szczegóły dotyczące wszystkich nowości i zmian musimy jeszcze trochę poczekać.

Wczytywanie ramki mediów.