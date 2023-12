Marvel’s Spider-Man 2 bez wyczekiwanego trybu w 2023 roku. Studio opóźnia patch

Na oficjalnym profilu Insomniac Games na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) pojawił się komunikat, w którym studio zapowiedziało, że kolejna aktualizacja do gry Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się na początku 2024 roku . Wspomniany patch ma wprowadzić zarówno tryb Nowa Gra Plus, jak i opcję audiodeskrypcji.

Jeszcze przed premierą zapowiadano, że Marvel’s Spider-Man 2 do końca 2023 roku otrzyma tryb Nowa Gra Plus . Okazuje się jednak, że fani kontynuacji przygód Człowieka-Pająka – zainteresowani wspomnianym wariantem rozgrywki – będą musieli poczekać nieco dłużej na stosowaną aktualizację. Insomniac Games poinformowało bowiem, że druga część Marvel’s Spider-Man nie otrzyma opcji NG+ w planowanym terminie.

W opublikowanym komunikacie deweloperzy ujawnili również, czego jeszcze można spodziewać się po nadchodzącej aktualizacji. Okazuje się, że Insomniac Games zamierza dodać do Marvel’s Spider-Man 2 kilka „bardzo oczekiwanych” funkcji, w tym m.in. możliwość zmiany pory dnia czy opcję powtarzania misji . Na więcej szczegółów trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 dostępne jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.