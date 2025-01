Marvel Rivels z pierwsza kontrowersją. Modyfikacja z Donaldem Trumpa została zakazana

Marvel Rivals to gra typu Hero Shooter, która oferuje wiele strategii i unikalnych interakcji między postaciami, co czyni ją wyjątkowo wciągającą. Tytuł, który zadebiutował niespełna miesiąc temu, szybko zyskał miliony graczy na całym świecie, umożliwiając im wcielanie się w bohaterów Marvela i rywalizowanie o dominację na serwerach.

Decyzja o usunięciu jest zgodna z polityką Nexus Mods, która już w 2020 roku ogłosiła, że zakazuje modów poruszających tematy polityczne, szczególnie w kontekście Stanów Zjednoczonych. Było to w okresie gorącej kampanii prezydenckiej między ówczesnym prezydentem Donaldem Trumpem, a Joe Bidenem. Serwis zachęcał wówczas użytkowników do zgłaszania modów naruszających tę zasadę.

Na platformach społecznościowych reakcje graczy były mieszane. Wielu użytkowników nie było zaskoczonych usunięciem moda, wskazując na jego niedopasowanie do modelu Kapitana Ameryki. Z drugiej strony, niektórzy wyrażali niezadowolenie z decyzji Nexus Mods, krytykując zakaz wprowadzania politycznych treści.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Donald Trump pojawia się w świecie modów do gier. Mimo że wiele takich modyfikacji zostało usuniętych z Nexus Mods, nadal można znaleźć mody z jego wizerunkiem do takich gier jak Skyrim, Fallout 4 lub XCOM 2.

Twórcy Marvel Rivals, NetEase Games, nie odnieśli się jeszcze do kwestii związanych z używaniem modów przedstawiających kontrowersyjne lub polityczne postacie. Jako nowa gra, Marvel Rivals wciąż jest w fazie optymalizacji, a deweloperzy koncentrują się na naprawie błędów i rozwiązywaniu problemów, takich jak niesłuszne bany dla graczy.

Choć modyfikacje mogą wzbogacić rozgrywkę, przykład z Marvel Rivals pokazuje, że wprowadzanie do nich treści politycznych wiąże się z ryzykiem kontrowersji i ograniczeń ze strony platform hostingowych.