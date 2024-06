Marvel Rivals z dużym zainteresowaniem na Steam. NetEase chwali się wynikami

Na ostatnim State of Play zapowiedziano, że Marvel Rivals trafi również na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5. Tymczasem okazuje się, że nadchodząca strzelanka skierowana do fanów uniwersum Marvela cieszy się dużym zainteresowaniem na Steam. NetEase ujawniło bowiem, ilu użytkowników platformy Valve dodało wspomniany tytuł do swojej listy życzeń.

Marvel Rivals podbija Steama. NetEase dziękuje za wsparcie i przypomina o beta testach

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że Marvel Rivals dodało do swojej listy życzeń na Steam ponad milion graczy. NetEase nie kryje zadowolenia z takiego stanu rzeczy i postanowiło podziękować użytkownikom platformy Valve za wsparcie. Deweloperzy, korzystając z okazji, przypomnieli również o nadchodzących beta testach.