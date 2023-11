Marvel rezygnuje z Kanga i Jonathana Majorsa? Avengers 5 może zmienić tytuł

To miał być nowy Thanos, który stanie się głównym zagrożeniem dla superbohaterów w drugiej sadze uniwersum. Ale wygląda na to, że Marvel poważnie myśli o zrezygnowaniu z Kanga i odgrywającego tę postać Jonathana Majorsa. Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że studio może zastąpić złoczyńcę innym antagonistą, a za przykład podawano Doktora Dooma. Te informacje potwierdziła w podcaście Ringer’s House of R autorka książki MCU: The Reign of Marvel Studios, Joanna Robinson. Przyznała, że zza kulis słyszała, że Jeff Loveness, scenarzysta Ant-Man i Osa: Kwantomania, który miał pracować nad Avengers: The Kang Dynasty, opuścił produkcję po tym, jak Marvel zmienił kierunek i miał zrezygnować z postaci Kanga.

Marvel zmieni antagonistę dla drugiej sagi MCU?

Robinson potwierdziła, że scenarzysta nie pracuje już dla Marvela. Autorka dowiedziała się, że Loveness był „pochłonięty historią Kanga”, ale studio „zamierza od tego odejść”. Również zakończenie drugiego sezonu Lokiego może sugerować, że Marvel pominie Kanga w swoich planach na przyszłe produkcje i sięgnie po zupełnie nowego złoczyńcę.