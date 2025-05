Marvel przypomina o swojej zapomnianej produkcji. Ironheart w pierwszym zwiastunie

Studio bardzo długo kazało nam czekać na premierę Ironheart. Chociaż serial nakręcono jeszcze w wakacje 2022 roku z myślą o tym, aby w pierwszej połowie 2023 roku zadebiutował na Disney+, to po drodze doszło do wielu problemów, które znacząco opóźniły debiut produkcji. Według przecieków Ironheart napotkała na realizacyjne przeszkody, przez które twórcy musieli przepisać historię i od nowa nakręcić kilka scen. W międzyczasie sam Marvel przeszedł przez wiele zmian, w tym reorganizując pracę nad serialami. Ironheart wydaje się produktem jeszcze poprzedniego Marvela, ale studio jest pewne swojej produkcji i już w czerwcu zadebiutuje na Disney+. Serial właśnie otrzymał swój pierwszy oficjalny zwiastun, który pokazuje kolejne przygody Riri Williams, którą poznaliśmy w drugiej części Czarnej Pantery. Poniżej zobaczycie wspomniany trailer, a także specjalny materiał, w którym znalazły się wypowiedzi twórców i aktorów, w tym Ryana Cooglera.

Po wydarzeniach z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, studentka MIT Riri Williams wraca do rodzinnego Chicago, gdzie zostaje uwikłana w tajemniczą sprawę z Parkerem Robbinsem, znanym jako The Hood. Odkrywa sekrety, które stawiają technologię przeciwko magii, co wciąga ją w pełną niebezpieczeństw i przygód ścieżkę – brzmi oficjalny opis fabuły.