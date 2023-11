Mark Hamill żegna się z jedną ze swoich najważniejszych ról. Już nie usłyszymy go w roli Jokera

Fani animowanych przygód Batmana, a także gier od lat przywykli, że Kevin Conroy i Mark Hamill stanowią nierozerwalny duet, podkładając głosy pod Batmana i Jokera. Jednak nadszedł czas kiedy ten układ został zniszczony przez śmierć Conroya i zanosi się na koniec pewnej ery.

Jak powiedział sam Hamill: Bez Batmana zbrodnia nie ma puenty.

Nie ma wątpliwości, że jednym z najbardziej znanych aktorów grających Jokera we wszystkich mediach jest oczywiście Mark Hamill. Po raz pierwszy wcielił się w tę rolę w Batman: The Animated Series z 1992 roku i szybko stał się ulubieńcem fanów ze względu na swoje specyficzne podejście do tej roli, będące świetną kontrą dla roli zmarłego Kevina Conroya. Mark Hamill dosłownie stał się Jokerem.

