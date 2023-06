Margot Robbie miała jeden warunek, zanim przyjęła rolę w filmie Barbie

Barbie to film, w którym Margot Robbie wciela się w rolę kultowej lalki. Aktorka od początku była podekscytowana możliwością otrzymania tej roli i pracą z Gretą Gerwig, ale zanim dołączyła do obsady, miała jeden warunek.

Aktorka rozmawiała o tym w Kelly Clarkson Show i stwierdziła, że:

Pierwszą rzeczą, jaką powiedziałem Grecie, kiedy usiedliśmy do rozmowy o filmie, było coś w stylu: Podążę za twoją wizją i za każdym pomysłem na film o Barbie. Mam tylko jedną prośbę. Czy możemy mieć w Dreamhouse zjeżdżalnię prowadzącą z sypialni wprost do basenu? To moje życiowe marzenie.