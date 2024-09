Magic: The Gathering dostanie serial od Netflixa. Popularne fantasy otrzyma własną ekranizację

Podczas Geeked Week 2024 Netflix miał dla fanów Magic: The Gathering nie lada niespodziankę. Platforma ogłosiła, że powstaje animowany serial na podstawie popularnej gry karcianej. Twórcą produkcji będzie Terry Matalas, który wcześniej pracował nad Nikitą, Terra Nova, 12 małp, MacGyver, a ostatnio nad Star Trek: Picard.

Magic: The Gathering – animowany serial od Netflixa już powstaje

Szczegóły fabuły Magic: The Gathering nie są na razie znane. Serial powstaje we współpracy Netflixa z Hasbro Entertainment i Wizards of the Coast.