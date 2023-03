Mafia 4 będzie działać na Unreal Engine 5? Tak sugeruje jedna z ofert pracy

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Hangar 13 poinformowało o rozpoczęciu prac nad „zupełnie nowym projektem z serii Mafia”. Deweloperzy nie podzielili się jednak wówczas żadnymi szczegółami i zapowiedzieli, że na premierę gry będzie trzeba nieco poczekać. Tymczasem studio opublikowało nową ofertę pracy, która może ujawniać istotną informację na temat nadchodzącej odsłony wspomnianego cyklu.

Mafia 4 może korzystać z silnika Unreal Engine 5

W ogłoszeniu udostępnionym przez Hangar 13 na portalu LinkedIn studio szuka deweloperów, którzy będą pracować nad niezapowiedzianą i multiplatformową grą z segmentu AAA, która będzie korzystać z silnika Unreal Engine 5. Oferta ujawnia także, że wspomniany projekt znajduje się obecnie w fazie pre-produkcji.



Według nieoficjalnych informacji Hangar 13 pracuje również nad nową odsłoną serii Top Spin, która ma trafić do sprzedaży przed premierą Mafii 4. Niewykluczone więc, że wspomniana oferta pracy dotyczy produkcji skierowanej do fanów tenisa. W ogłoszeniu na próżno szukać bowiem tytułu gry, nad którą będzie pracować poszukiwany deweloper.



Na koniec warto przypomnieć, że ostatnia odsłona serii Mafia, czyli Mafia 3, zadebiutowała na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One w październiku 2016 roku. W maju 2020 na wspomnianych platformach ukazało się Mafia Trilogy, czyli specjalny pakiet zawierający odświeżone wersje trzech odsłon serii.