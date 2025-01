M. Night Shyamalan, twórca Szóstego zmysłu, znalazł aktora do nowego filmu. To zaskakujący wybór

M. Night Shyamalan, twórca takich hitów jak Szósty zmysł czy Znaki, znany jest z obsadzania w swoich filmach gwiazd pierwszej ligi. W jego produkcjach wystąpili już Bruce Willis, Mel Gibson czy James McAvoy. Teraz do tego grona ma dołączyć Jake Gyllenhaal. Aktor, znany z Tajemnicy Brokeback Mountain czy Donnie Darko, prowadzi rozmowy w sprawie zagrania głównej roli w nowym projekcie reżysera.

Jake Gyllenhaal zagra u Shyamalana. Twórca ma obecnie problemy prawne

Według informacji podanych przez Deadline, najnowszy film Shyamalana będzie "nadprzyrodzonym romantycznym thrillerem". Co ciekawe, scenariusz powstaje na bazie oryginalnej historii stworzonej wspólnie przez Shyamalana i bestsellerowego pisarza Nicholasa Sparksa, autora Pamiętnika. Współpraca tego nietypowego duetu może zaowocować oryginalnym połączeniem grozy i tajemnicy charakterystycznego dla Shyamalana z wątkiem emocjonalnej opowieści miłosnej, z jakiej słynie Sparks. Co ciekawe, z informacji wynika, że Shyamalan i Sparks pracują osobno nad scenariuszem i powieścią, obydwie bazują jednak na tej samej koncepcji fabularnej. Warto zaznaczyć, że to pierwsza tego typu współpraca dla obu twórców, co dodaje projektowi dodatkowego smaczku.