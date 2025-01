Niepewny los obiecującego boomer shootera. Twórca gry skazany na więzienie

Produkcja, która we wrześniu 2023 roku zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu na Steamie, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Aż 92% recenzji Fortune’s Run na platformie Valve jest pozytywnych. Wyrok skazujący dewelopera na trzy lata pozbawienia wolności doprowadził do zawieszenia prac nad projektem.

Jedyny twórca gry Fortune's Run, znany pod pseudonimem Dizzie, został skazany na trzy lata więzienia. Produkcja to tzw. boomer shooter, czyli FPS nawiązujący do stylistyki i mechanik rozgrywki popularnych w latach 90. Los, który spotkał dewelopera, stawia jednak pod znakiem zapytania przyszłość projektu.

Dizzie w oświadczeniu skierowanym do graczy wyjaśnił, że powodem skazania jest przestępstwo, którego dopuścił się pięć lat temu. Nie zdradził jednak szczegółów sprawy, zapewniając jedynie, że czy nie miał charakteru seksualnego. Deweloper podkreślił, że żałuje swoich dawnych czynów i w pełni bierze za nie odpowiedzialność. Przeprosił również graczy za to, że nie będzie w stanie dokończyć prac nad Fortune's Run w pierwotnie zakładanym terminie.

Na początku muszę podzielić się pewnymi informacjami, które wpłyną na rozwój projektu. Zostałem skazany na karę więzienia na najbliższe 3 lata. To długa historia, ale przed tym, jak zostałem twórcą gier, prowadziłem zupełnie inne życie – i nie było ono dobre. Moja sprawa ciągnęła się już od około 5 lat. Przez cały czas, gdy pracowałem nad tą grą, byłem w trakcie procesu sądowego. Ostatecznie uznano mnie za winnego, wyznaczono wyrok, i od przyszłego miesiąca będę odbywać karę. To trudna sytuacja, ale to konsekwencje moich czynów. W przeszłości byłem bardzo agresywną osobą i skrzywdziłem wiele osób. Niestety, wyrok w żaden sposób tego nie naprawi, ale myślę, że wszyscy o tym wiemy. – czytamy w oświadczeniu.

Choć Dizzie deklaruje chęć powrotu do projektu po opuszczeniu więzienia, nie ma pewności, czy jego plany uda się zrealizować. Trzy lata to długi okres, a brak jakichkolwiek informacji na temat ewentualnego wsparcia ze strony innych deweloperów nie napawa optymizmem. Sytuacja jest tym bardziej przykra, że Fortune's Run to gra ze sporym potencjałem. Gracze i recenzenci chwalą ją za taktyczną rozgrywkę, elementy RPG i immersive sim, a także wciągającą fabułę.