Lords of the Fallen – kolejna solidna porcja gameplayu. Tak wygląda mechanika walki

CI Games udostępniło nowy film prezentujący 17 minut surowego materiału z rozgrywki z Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen to nowa gra w stylu Souls, która będzie korzystać z silnika Unreal Engine 5, a poniższy film pozwala zobaczyć, jak działa mechanika walki. Gra korzysta z dobrodziejstw Lumen, oferuje naprawdę wysokiej jakości tekstury i wykorzystuje technologię Chaos Physics UE5 do zaawansowanej symulacji ubrań, łańcuchów, włosów i pasków.