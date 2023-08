Lords of the Fallen w złocie. Gracze mogą szykować się na jesienną premierę

CI Games i Hexworks mają świetne wieści dla osób czekających na premierę Lords of the Fallen.

Na gamescom Opening Night Live mieliśmy okazję zobaczyć rozszerzony zwiastun fabularny Lords of the Fallen. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nową produkcją CI Games i studia Hexworks. W sieci pojawiła się bowiem wczoraj informacja, która powinna ucieszyć wszystkich graczy czekających na premierę wspomnianego action-RPG. Deweloperzy poinformowali bowiem, że Lords of the Fallen osiągnęło tzw. złoty status.

Lords of the Fallen osiągnęło złoty status. Premiera nowego action-RPG zgodnie z planem

Właściwe prace nad Lords of the Fallen zostały więc zakończona, a gra już teraz – na niecałe dwa miesiące przed premierą – może trafić do tłoczni. Deweloperzy ze studia Hexworks będą mieli sporo czasu na dopracowanie produkcji i usunięcie różnego rodzaju błędów, co daje nadzieje na udany i bezproblemowy debiut gry na PC i konsolach. Zapowiedziano również, że w przyszłym tygodniu twórcy odpowiedzą na pytania graczy dotyczące wspomnianej produkcji.