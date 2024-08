Little Nightmares 3 na nowym materiale. Siła przyjaźni kluczem do sukcesu

Wczorajszy wieczór przyniósł materiały związane z całą masą różnych tytułów. Otrzymaliśmy między innymi oficjalny zwiastun gry Mafia 4 , a także pierwszy materiał z Dying Light: The Beast , czyli kolejnej odsłony serii Techlandu. Podczas gamescom Opening Night Live nie zabrakło również pokazu Little Nightmares 3.

Gamescom Opening Night Live 2024 – gameplay trailer Little Nightmares 3

Pierwszy zwiastun Little Nightmares 3 mieliśmy okazję ujrzeć podczas ubiegłorocznych targów gamescom. Nad tytułem pracują jednak twórcy Until Dawn i The Quarry, a nie jak w przypadku poprzednich dwóch części Tarsier Studios. Pierwsi autorzy serii zaprezentowali natomiast wczoraj Reanimal.

Wracając jednak do Little Nightmares 3, gamescom Opening Night Live 2024 przyniósł nowy gameplay trailer. Materiał koncentruje się na sile przyjaźni, ukazując parę głównych bohaterów. Low i Alone będą mogli na różne sposoby wzajemnie sobie pomagać w pokonywaniu trudności, które napotkają podczas swojej podróży. Pełen zwiastun rozgrywki znajduje się na dole wiadomości.