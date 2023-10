Lista nowości na Xbox i PC. Duża premiera w Xbox Game Pass i polskie action-RPG

Forza Motorsport nie jest jednak jedyną wartą uwagi produkcjom, która zadebiutuje w przyszłym tygodniu na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox. W piątek – 13 października – w ręce graczy trafi bowiem Lords of the Fallen, czyli nowe action-RPG od CI Games i Hexworks. Jeśli zastanawiacie się, czy warto czekać na wspomniany tytuł, to koniecznie rzućcie okiem na obszerny gameplay prezentujący system walki.