Limitowana edycja Steam Deck OLED wkrótce trafi na rynek. Zapowiedź nowego modelu

Biało-szary Steam Deck OLED ukaże się w ograniczonym nakładzie, a jego ilość ma być rozdysponowana proporcjonalnie pomiędzy poszczególnymi regionami:

Oznacza to osobną dostępność dla regionów USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, UE, Australii oraz tych obsługiwanych przez Komodo. Aby upewnić się, że jak najwięcej klientów zainteresowanych zakupem białej edycji limitowanej Steam Decka OLED będzie miało okazję go nabyć, ograniczamy możliwość zakupu do 1 sztuki na konto. Aby móc dokonać zakupu, konto musi być w dobrym stanie oraz posiadać zakup na Steam sprzed listopada 2024 r.