Like a Dragon: Yakuza na nowym zwiastunie. Wkrótce premiera serialu na Amazon Prime Video

Jak dowiadujemy się z opisu widowiska, Like a Dragon: Yakuza ukaże współczesną Japonię i historie wyrazistych bohaterów, takich jak legendarny Kazuma Kiryu, „których gry w przeszłości nie były w stanie zgłębić”. Warto dodać, że za reżyserię odpowiada Masaharu Take oraz Kengo Takimoto. Scenariusz to natomiast dzieło Seana Croucha i Yugo Nakamury. Premierę Like a Dragon: Yakuza zaplanowano na 25 października 2024 roku. Na platformie Amazon Prime Video ukażą się wówczas 3 odcinki. Kolejne 3 epizody zobaczymy 1 listopada 2024 roku.