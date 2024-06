Like a Dragon: Yakuza doczeka się ekranizacji. Ujawniono datę premiery serialu

Like a Dragon: Infinite Wealth zaliczyło świetny start i zebrało znakomite recenzje, co potwierdza średnia ocen na Metacritic. Miłośnicy wspomnianej serii mogą już jednak szykować się na premierę kolejnej produkcji. Tym razem nie będzie to jednak gra wideo, a aktorski serial. Okazuje się bowiem, że jeszcze w tym roku na Amazon Prime Video zadebiutuje Like a Dragon: Yakuza, czyli ekranizacja popularnego cyklu od Ryu Ga Gotoku Studio.

Like a Dragon: Yakuza to nowy serial Amazon Prime Video. Premiera jeszcze w 2024 roku

Premierę Like a Dragon: Yakuza zaplanowano na 25 października 2024 roku. Wówczas na platformie Amazon Prime Video pojawią się 3 odcinki. Na kolejne 3 epizody będzie trzeba natomiast poczekać do 1 listopada 2024 roku. Całość opisywana jest jako „oryginalny serial kryminalno-sensacyjny”, który skupi się na historii Kazumy Kiryu.