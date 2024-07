Like a Dragon: Yakuza na pierwszym zwiastunie. Amazon przypomina o nowym serialu

Niestety udostępniony przez Amazon materiał promocyjny nie zdradza zbyt wiele. Część poświęcona serialowi Like a Dragon: Yakuza trwa bowiem około minuty, a zwiastun już na samym początku informuje, że mamy do czynienia z ekranizacją serii gier od Ryu Ga Gotoku Studio. Następnie możemy rzucić okiem na kilku bohaterów, a na samym końcu otrzymujemy przypomnienie o październikowej dacie premiery.

Zgodnie z zapowiedziami Like a Dragon: Yakuza to „oryginalny serial kryminalno-sensacyjny”, który przedstawi historię Kazumy Kiryu. We wspomnianego bohatera wcieli się Ryoma Takeuchi, który już przy okazji pierwszych zapowiedzi obiecał, że we wspomnianej produkcji nie zabraknie „intensywnych scen walki”, a widzom spodoba się „ludzki dramat i konflikt” głównego bohatera.