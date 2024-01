SEGA ponownie krytykowana. Nowa Gra Plus tylko w droższych edycjach Like a Dragon: Infinite Wealth

Niedawno sieć obiegła dość kontrowersyjna informacja. Jak podaje między innymi serwis Gaming Bolt, firma SEGA odpowiedzialna za wydanie zbliżającej się wielkimi krokami gry Like a Dragon: Infinite Wealth postanowiła ograniczyć dostępność trybu Nowej Gry Plus wyłącznie dla posiadaczy droższych edycji tytułu, czyli edycji Deluxe oraz Ultimate. Tym samym gracze, którzy zdecydują się na zakupienie tej produkcji w wersji standardowej nie otrzymają takiej opcji.

Nowa Gra Plus niedostępna w zwykłej edycji Like a Dragon: Infinite Wealth

Wieści na temat takowego planu pojawiły się już we wrześniu ubiegłego roku, co, jak nietrudno się domyślić, spotkało się z krytyką. Sęk w tym, że niektórzy nie wiedzieli, czy będzie to również dotyczyć angielskiego wydania gry, ponieważ tryb Nowej Gry Plus w przypadku Yakuza: Like a Dragon był dostępny całkowicie za darmo dla graczy na Zachodzie.