Life is Strange cieszy się ogromną popularnością. Liczba graczy robi wrażenie

Warto jednak pamiętać, że pierwszy epizod Life is Strange dostępny jest za darmo, co z pewnością przyczyniło się do osiągnięcia tak świetnego wyniku . Można jednak bezpiecznie założyć, że taka forma promocji z pewnością zachęciła wielu użytkowników do dalszej rozgrywki i zapoznania się z całą historią Max Caulfield.

Na koniec przypomnijmy, że Life is Strange zadebiutowało na rynku w 2015 roku na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One. Nieco później gra trafiła też na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android. W 2022 roku odbyła się natomiast premiera Life is Strange Remastered Collection – zestawu zawierającego odświeżone wersje Life is Strange i Life is Strange: Before the Storm, który trafił na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

